Võsaraat – Eesti metsades levinud, kuid rahva seas tundmatu

Kui juunikuu lopsakuse keskel oli sageli tunne, et heli on, kuid pilt puudub, siis mõnel juulikuu õhtul näib, et puuduvad mõlemad. Suurem osa laululinde sulgevad noka juuli alguses, kuid mõned üksikud metsalinnud võivad laulda veel juuli lõpuski.