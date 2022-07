Tiina Heinla: maal on ainus liikumisvõimalus auto, ausalt öeldes lähen sügisele vastu kõheda tundega

Esiteks võtaks see palju aega, teiseks ei ole jalad enam noore inimese omad ja lõpuks elan ma keset karumetsi ja karuga kohtumine ei ole tore. Jalgratas? See viis kilomeetrit on kruusatee ja seegi reeglina auklikuks sõidetud. Ja talvel nagunii jalgrattaga sõita ei saa. Seega jääb ainult auto - kas see, või sunnismaisus. Sunnismaisus 21. sajandil?