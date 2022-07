Lilled ootavad vaatajaid Renter Aias, Andri-Peedo talu tutvustab, kuidas kitsejuust poelettidele jõuab

Renter Aed Järvamaal Imaveres on ootevalmis. Terje Tamm kasvatab seal koos kaasaga lilli ja ilutaimi. Kolmes kasvuhoones säravad veel suvised amplid, petuuniad, kukeharjad ja teised suvelilled, kasvuhoonete taga on ootel müügiplats. Väikesed hostadesse uppuvad aiamajad on korda tehtud ning kõik see on täies ilus külalistele avatud.