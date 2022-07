Turul võib sama kauba hind olla väga erinev

Tallinnas Balti jaama turul on vaja jõudu rahvamassis navigeerimiseks ja parimate hindade otsimiseks, sest maasikate hinnavahe võib olla mitu eurot ning vaarikatel lausa kuni kümme.

Suvekuud on toonud Balti jaama turule rahvamassi ning suvetooted, kuid sealsete turutoodete hinnavahe on suur. Turu odavaimad maasikad olid pärit Eestist ja neid müüdi nädalavahetusel hinnaga 3,90 eurot/kg, kuid võis leida ka Eesti maasikaid hinnaga 6,50 eurot/kg. Samuti varieerusid mureli hinnad 2,70 kuni 6,88 eurot kilost. Balti jaama turul leiduv arbuus oli valdavalt pärit Iraanist, kuid see vili oli stabiilsemate hindadega, keskmiselt 2,50.