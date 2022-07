Eesti aasta püsilill üllatab isegi žüriid

Žürii hindab 10 palli skaalal seitset kriteeriumi: vastupidavus kahjustajatele, kasutamine mitmel otstarbel, nõudlikkus kasvutingimuste suhtes, kauni perioodi kestus, hooldamise lihtsus, vastupidavus Eestis ning kas taim on putukasõbralik ehk kas ta meelitab putukaid ligi ja soodustab elurikkust. Hindamisankeet on üles ehitatud selliselt, et tulemus oleks võimalikult objektiivne – vaid isikliku meeldivuse põhjal pole lemmikut valida praktiliselt võimalik.

„Hindamiskriteeriumid on tegelikult tähelepanu osutamine ühe või teise püsiku headele omadustele ja nende võrdlemine omavahel, et kes on parem,“ selgitas konkursi korraldaja Lembit Kaarna Maalehele. „Võtsin selle projekti enda õlule, kuna püsilillede suhtes on pidevalt kasvav huvi ja Eestis keegi teine pole seda seni vedada võtnud.“