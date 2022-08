Eesti aasta püsilill üllatab juba teist aastat isegi žüriid

Ka sellel aastal oli tulemus mõnevõrra üllatav. Aasta püsililleks valiti rahvahääletuse ja žürii hinnangu kokkuliitmisel aed-päevaliilia. „Tegemist on suure ja kauni püsililleperekonnaga, kus on väga palju imeilusaid sorte. Kindlasti on žürii tulemusega rahul,“ ütles hindamiskomisjoni juht Viivi Lepik võitjat välja kuulutades. Tegelikult oli kahe taime vahel tihe rebimine, napilt kaheksa punktiga jäi alla aedflokside perekond.

Žürii hindab 10 palli skaalal seitset kriteeriumi: vastupidavus kahjustajatele, kasutamine mitmel otstarbel, nõudlikkus kasvutingimuste suhtes, kauni perioodi kestus, hooldamise lihtsus, vastupidavus Eestis ning kas taim on putukasõbralik ehk kas ta meelitab putukaid ligi ja soodustab elurikkust. Hindamisankeet on üles ehitatud selliselt, et tulemus oleks võimalikult objektiivne – vaid isikliku meeldivuse põhjal pole lemmikut valida praktiliselt võimalik.

„Hindamiskriteeriumid on tegelikult tähelepanu osutamine ühe või teise püsiku headele omadustele ja nende võrdlemine omavahel, et kes on parem,“ selgitas konkursi korraldaja Lembit Kaarna Maalehele. „Võtsin selle projekti enda õlule, kuna püsilillede suhtes on pidevalt kasvav huvi ja Eestis keegi teine pole seda seni vedada võtnud.“

Malli on hindamisankeedi koostaja võtnud Ameerika Püsilillede Ühingult. Aiasõbras on nende tegemisi pikema aja jooksul jälgitud ja ameeriklaste valitud aasta püsikuid Eestiski korduvalt laiemalt tutvustatud.

Žüriisse kuuluvad püsililledega tihedalt seotud inimesed lillekasvatajatest teadlasteni. „Olen eelistanud liikmete aianduslikku kogemust ja võimekust püsilillede teemal sõna võtta, kaasa rääkida ja otsust põhjendada, tuginedes oma kogemustele, teadmistele,“ põhjendas Kaarna valikut.

Kõiki nominente saab oma silmaga vaadata ning lemmiku poolt hääletada Lembit ja Saima Kaarna peetavas Aiasõbra aiandis kuni 31. juulini.