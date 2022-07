Sulle tehti ülepakkumine? Küsi endalt need 4 küsimust!

CV.ee toob sinuni 4 olulist küsimust, mida endalt oma valikute kaalumisel küsida:

Miks mind varasemalt ei väärtustatud?

Miks oli tarvis sinu lahkumisavaldust, et neid tegutsema panna ja sind väärtustada nii, nagu sina end väärtustad? Kas oled varem palgatõusu või ametikõrgendust küsinud ja sellest on keeldutud? Kust tuleb eelarve? Võib-olla on sinu tagasiastumine tõesti mõtlema pannud, et nad alahindavad sind, kuid mõnel juhul on ülepakkumine põhjustatud pigem ebamugavusest asendaja leidmisel, kui sinu kui töötaja väärtustamisest. See võib olla isegi trikk, et lihtsalt aega võita ja sind hiljem asendada.

Mis saama hakkab, kui otsustan jääda?

Kass on kotist väljas. Sinu juht on nüüd hästi teadlik, et oled õnnetu ja otsid rohelisemaid karjamaid. Nüüd on ka sinu lojaalsuses kaheldud ja usaldus on nõrgenenud. Tulevikus võib su praegune tööandja kahtlustada, et lähed vestlusele igal ajal, kui taotled isiklikuks kohtumiseks puhkust või oled kenasti riides. Mõtle selgelt läbi, milline saab olema töö dünaamika, kui otsustad jääda.

Miks ma tahtsin lahkuda?

Raha pole peaaegu kunagi ainus põhjus, miks otsustatakse töölt lahkuda. Kui kaalud ülepakkumist, vaata uuesti läbi kolm peamist põhjust, miks soovisid lahkuda. Lisaks hüvitistele mõtle ka oma kohustuste ulatusele, meeskonnale, organisatsiooni kultuurile, juhtimisstiilile jne. Kas need põhjused on muutunud? Kas see ülepakkumine lahendab need mured või suurendab ainult palka? Kui tööandja lubab muutusi, teguste ettevaatlikult – sa ei taha, et tühjad lubadused sind hiljem põletaksid. Mõtle, kas probleem on harjumuslik või kaudne. On ebatõenäoline, et jätkuvad käitumisviisid ja juurdunud kultuur pärast ülepakkumist muutuma hakkaksid.

Kas ma olen nõus riskima sildade põletamisega?

Olenemata sellest, mida otsustad, leia aega, et olla oma otsusest teavitamisel sõbralik ja professionaalne, et hoida tulevikus uksed lahti ja oma maine puutumata.