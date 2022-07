NAERIS | Parem rahakirst kui kirsturaha!

Makaronide keetmiseks kuluv aeg väheneb tunduvalt, kui neid enne leotada võrkkotis vee sees, mille saate panna vannitoas dušikabiini. Soe vesi leotab makaronid läbi ja seetõttu saategi need pärast kiiresti ära keeta. Soovitatav on muidugi makaronid enne keetmist kergelt üle loputada.

Toitu eranditult odavatest ja rasketest süsivesikutest ning rasvastest toitudest, lisaks liigu vähe – nii kogud endale talveks kehale paksu rasvakihi ja tuba võib olla juba palju külmem, sest kehal on loomulik soojuskiht peal.

WCs käimist ajastage nii, et kõik pereliikmed käiksid vetsus kordamööda ja viimane laseb vee peale. Et WC ei ummistuks, murdke WC-paber pärast esmast kasutust pooleks ja pärast järgmist kasutust veel kord pooleks – nii saab paberit kasutada kolm korda ja kokkuhoid on märgatav.

Jõusaalides peab kõik trenažöörid üle viidama jõuenergia muundamisele soojus- või elektrienergiaks, nii ei rabele sa tühja. Samas on soovituslik jõusaalis mitte käia, sest nagu teada, teeb trenn higiseks, inimesed lähevad pärast trenni pesema ja see on juba raiskamine. Oota treeningutega pigem talveni, sest külma ilmaga higistad vähem. Või kui üldse ilma trennita ei saa, siis otsi mõni tuttav talupidaja ja mine tema juurde põllutöid tegema – nii saad teha tasuta trenni ja ehk isegi mõne kotitäie talvekartulit.

Jalanõud kuluvad aeglasemalt, kui kasutada üht kavalat nõksu. Enamiku inimeste postkasti potsatavad igal nädalal poodide kriitpaberil reklaamlehed – need tuleb traadiga siduda jalatsite külge, nii et need moodustavad täiendavad tallad ja sedasi väheneb taldade kulumine. Reklaamlehtede hulk, mida jalatsite külge panna, sõltub teie igapäevasest teekonnast – kui kõnnite vähem, läheb ka vähem lehti vaja.