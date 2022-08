Majandusteadlane Väino Rajangu: koalitsioonileppe lähem ja kaugem mõju elektrimajandusele

Koostöölepingu energeetika ja elektrituru reformi osas märgitakse esimesena, et kiirendatakse taastuvelektrile üleminekut ning seatakse eesmärgiks, et aastal 2030 toodetakse Eestis sama palju taastuvelektrit, kui on meie aastane tarbimise kogumaht. See, et elektrit rohkem toodetakse, on tarbijale igati kasulik, sest paljudel juhtudel see vähendab elektri hinda. Miks paljudel juhtudel, aga mitte pidevalt? Taastuvenergia põhitootjad on elektrituulikud ja päikesepatareid. Paraku esineb mõlema puhul elektri tootmisel looduslikest mõjudest tingitud ebaühtlus. Praktika kinnitab olukordi, kus ööpäeva jooksul tundide lõikes toodetud taastuvelektri kWh erinevus on ülisuur. Ka muutub elektrivajadus ööpäevas pidevalt.