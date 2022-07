Sõdadest on Eestisse maha jäänud hinnanguliselt pool miljonit lõhkekeha. Inimeste jaoks on need enamasti ohutud

Tema sõnul on viimase 20 aastaga päästeameti pommigruppidel õnnestunud kahjutuks teha 113 000 lõhkekeha, aga kõikide Eesti pinnale jäänud lõhkekehade kahjutuks tegemiseks kuluks päästeametil pikki aastaid. „Võib julgelt öelda, et tööd on demineerijatel sellega seoses veel aastakümneteks,“ rääkis Kiik.

Lõhkekehi on päästjatel tulnud kahjutuks teha kõigis maakondades, ent rohkem on neid paikades, kus on toimunud suuremad lahingud. „Ida-Virumaa on viimastel aastatel leidude suhtes esirinnas, kuid suhteliselt tihedalt on leide ka Harjumaal, Saaremaal ja Tartumaal,“ sõnas Kiik.