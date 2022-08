Vaba Lava ja Vabaduse festivali vedajad Märt Meos ja Allan Kaldoja käisid hiljuti Kiievis, kevadel aga Kesk-Aasias, et leida lavastusi plaanitud teisele Vabaduse festivalile. Vaatamata sellele, et on väsinud tuuleveskitega võitlemisest.