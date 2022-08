Töökius on seadusega keelatud! Millised on töötaja võimalused?

Ohvrid eelistavad sageli kiusamisest vaikida kas lootusetuse, hirmu või piinlikkustunde tõttu. Vaid 59% uuringule vastajaist, keda on tööl kiusatud, on sellest teavitanud.

Mida teha, kui Sind tööl kiusatakse?

Mida teha, kui tööandja ei ole kiusamise olukorra lahendamisel abiks?

Kui tööandja ei ole kiusaja ohjeldamisel Sinu poolel, ta on ka ise kiusaja või lihtsalt ei suuda olukorda hallata, on Sul mitmeid seadustest tulenevaid võimalusi. Diskrimineerimise, ebavõrdse kohtlemise ja töövägivalla lõpetamiseks ning kahju hüvitamise nõudmiseks on võimalus pöörduda lisaks tööandja poole, töövaidluskomisjoni, kohtusse või lepitusmenetluse alustamiseks õiguskantsleri poole.

Töökiusamise üks alaliike on diskrimineerimine – olukord, kui inimest kiusatakse tema vanuse, soo, tervisliku seisundi, seksuaalse orientatsiooni või religioossete vaadete tõttu. Diskrimineerimine liigitub töökiusamiseks juhul, kui see on korduv ning toimunud pikema aja vältel. Kui Sul on kõhklus, et Sind diskrimineeritakse, võid nõu ja abi saamiseks pöörduda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole. Voliniku kantselei nõustab ka juhul, kui Sind on koheldud ebasoodsalt Su lapsevanema- või perekondlike kohustuste tõttu.