Mis on aganik ja miks selle auks festivali peetakse?

„Mis on aganik?“ küsib Estonia osaühingu üks juhte Jaanus Marrandi ettevõtmist tutvustades. Ta selgitab, et vanasti teadsid seda kõik – see oli ruum, kuhu pärast viljapeksu veeti aganad. „Tänapäevane aganik on põhurullid,“ selgitab ta.