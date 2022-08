Siinkohal tähelepanek, et Euroopas ja Aasias tehakse toitu täiesti erinevalt. Euroopas seatakse midagi pliidile või ahju ja oodatakse, et see valmiks. Aasias valmistatakse aga söök tugeval kuumusel, nii et kokk lihtsalt peab kogu aeg askeldama paja juures: segama, pulkadega pöörama, raputama, sooritama mingeid manipulatsioone. Ei mingit unnejäämise võimalust.