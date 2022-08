Ukraina sõjapõgeniku üleelamised Mariupoli sünnitusmaja nr 2 keldris

„Venemaal muidugi räägitakse, et Euroopas saavad kõigist sõjapõgenikest organidoonorid,“ räägib Natalja Logozinskaja, kes on sõjapõgenik olnud juba kaheksa aastat. Esmalt pidi pere lahkuma Širokino külast Donbassis, sel kevadel ka Mariupolist. Venemaa kaudu Eestisse saabunud Natalja ja tema abikaasa Oleksandr elavad nüüd Valgas. Oma poegade kohta teavad vanemad, et poisid on elus – sellest piisab.