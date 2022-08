Tänases lehes on mõtlemapanev lugu sellest, kuidas Eestis inimesed on kurnatud ja väsinud ning neile siis ühe puugihaiguse vastast rohtu kirjutatakse. Jättes need puhtmeditsiinilised aspektid kõrvale, on selge, et töö- ja muu elu tasakaal on paljudel meist väga paigast ära. Ime siis pole, et inimesed ei pea vastu ning kaela tulevad kõiksugu hädad.