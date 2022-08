NÄDALA ILMAPROGNOOS | Nädala lõpus läheb üsna kuumaks, aga jahedam õhumass on tulekul

Päike annab kõrvetavat lisa. Õhuke pilvekiht küll tekib taevasse, kuid sadu see ei anna. Südasuviselt sooja ja ilusat ilma hoiab idapiiri taha sirutunud kõrgrõhuala.

Aga lääne poolt on jahedam õhumass juba tulekul, madalrõhkkonna kaasabil jõuab see ühes vihmapilvedega laupäeva öö hakul meie saartele, pärast keskööd mandrile ja suundub edasi ida poole. Hommikupoolikul kandub sajupilvede serv üle Kesk-Eesti ning pärastlõunal on hoovihma ja äikest veel Eesti idatiivas. Õhtuks tõmbub taevas üle maa selgeks. Päevasoe jääb 20° ümbrusse.