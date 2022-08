Keskkonnaametnik Umbusi jõe reostusest: jõeforelli populatsiooni taastumine võtab aastaid

31. juulil selgitas Keskkonnaamet välja, et AS Pajusi ABF farmi silohoidlates tekkis ummistus ning silomahl lekkis kraavi kaudu Umbusi jõkke. Keskkonnaameti järelevalveosakonna Jõgevamaa büroo juhataja Dora Kukk kinnitas, et samal päeval suleti kraavi suue liivaga ning lõpetati reostuse levik.