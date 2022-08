NAERIS | Rohepööret ei tohi teha punase tule alt!

· Kui teile öeldakse, et elate suures impeeriumis, ärge kiirustage rõõmustama: on väga tõenäoline, et olete ori.

· Moskvas pole loobutud plaanist vahetada Ukrainas võim välja. Nüüd on põhjuseks see, et praeguse võimuga on võimatu sõdida.

FÖLJETON

Lapsega on see häda, et ei taha õhtul magama jääda. Laps saadeti nõustaja juurde, too tegi uneplaani. Kõik kellaaegade järgi. Aga laps ei tee plaanist väljagi. Hullab edasi. Tellitakse uus plaan, ikka hullab. Maksa nõustajale raha, aga tulemusi ei ole. Vanaema öelnud lapselapsele, et nõustaja on loll, laps ei hakkagi kunagi mingit plaani täitma. Lapsed on lapsed. Vanaema küsinud, kas ta veel mõnele nõustajale maksab. Lapselaps öelnud, et igal alal on nõustaja. Lapse hingamisest toidu valmistamiseni. Muidugi kõik maksab. Ja mitte vähe.