Liis Seljamaa: musitseerimine vanusest ei küsi

Muusikategemise juures on veel palju häid asju. See ei küsi vanusest, tihtipeale ei sõltu ka kohast ning päris kindlasti ei takista koosmusitseerimist päritolu või keeleoskus. Universaalne keel, nii see ju ongi. Pillimehed leiavad ühise keele omaenda emakeelest sõltumatult. Ja kui juba ühine keel on leitud, siis on palju kergem tahta üksteist mõista.