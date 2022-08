Kas mitu aastat vana moos kõlbab veel süüa?

Pikaajalise kogemusega toidukultuuri edendaja ja mitme kokandusraamatu autori Õile Aaviku sõnul sõltub hoidiste säilimine mitmest asjaolust. Oleneb, kuidas on see valmistatud, kas tooraine on värske või pikemalt seisnud, kas töövahendid ja purgid on puhtad.