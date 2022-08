Värske kultuuriminister Piret Hartman: teinekord aitab ka inimlikkus

Eesti vabariigil on nüüd esimene kultuuriminister, kes lõpetanud maaülikooli. Väliselt leebe ja seesmiselt loogiline Piret Hartman on valmis valitsuse laua taga kultuuriväärtuste eest seismiseks vajadusel ka rusika lauale lööma. Aga see pole ta põhiline töömeetod, sest „asjad ei juhtu valitsuse istungil“.