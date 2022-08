Suve lõpu tähtsad aiatööd

Kuigi sügisväetamise vajalikkusest on palju räägitud, ei saa seda teha siiski ühe rusikareegli järgi. Nimelt on müügil sellise koostisega väetisi, mille puhul saab taim kogu hooaja vältel kõik vajalikud elemendid kätte. Sügisväetist on vaja aga sel juhul, kui kasutatakse aastaaegadest sõltuvat väetamissüsteemi. Sel puhul antakse taimedele kevadel kasvu ergutavat kiiretoimelist lämmastikurikast väetist, suvel õitsemist soodustavat ja saaki suurendavat ning sügisel kaaliumi ja fosforit sisaldavat sügisväetist, mida taimed vajavad talve eel puitumiseks ning järgmise aasta õite ja saagi moodustamiseks. Seega on nn pikatoimeliste väetiste kasutamine mugavam, sest väetama peab vaid ühe korra aastas ning pole vaja meeles pidada, millal on just see paras aeg taimele väetise andmiseks.