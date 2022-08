Metsamarjade korjajad loodavad, et saagikamad päevad on veel ees

Turg peegeldab mustika-aasta nägu

Laura Jõgar

Tallinna Keskturul mustikahuvilistele valikuvõimalusi leidub. Metsmustikaid on korjatud nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestist. Kui uurida müüjatelt saagi suuruse kohta, saab sõltuvalt korjamispiirkonnast erinevaid vastuseid. Kõlama jääb aga tõdemus, et ilm on olnud kuiv ja marju pigem vähe. Aegviidus on mustikaid napilt, mujal Harjumaal keskmiselt, Tartumaal vähe, Põlvamaal keskmiselt, Setomaalt on saadud suuremaid saake.

Kõige odavamalt pakutakse müüa moosimarju – hinnaga 3,50 eurot kilo. Kvaliteetsemate marjade kilohind jääb vahemikku 4,50–6 eurot.

Tartu turul on samuti mustikaid müügil üksjagu. Võrreldes Tallinnaga, kuuleb Tartu müüjatelt positiivsemaid muljeid marjade hulga kohta. Seda võib mõjutada asjaolu, et kõik Tartu turul müügil olevad metsmustikad on korjatud Lõuna-Eestist. Nii on müügil rohkesti mustikaid, mis korjatud Tartumaalt ja Põlvamaalt. Ahja kohta teab üks müüja rääkida, et korjajad on teinud seal juba peaaegu puhta töö – praegu käib järelnoppimine. Hinnad on Tartu turul tasavägised: 5,20–6 eurot kilo.

Marjade ja seente kokkuostu ja hulgimüügiga tegeleva Põlvamaa ettevõtte Forber Group ostu- ja müügijuhi Kristjan Pärnaste kinnitusel on mustikaid metsas päris palju. Nii Eestis, Soomes kui ka Lätis.

Ilm on mustikate kasvu üpriski soosinud, kevad oli jahe ja pikk, aga sellist külma ei olnud, mis oleks õitele kahju teinud. „Mustikat peaks jaguma. Meie turg on Soome, planeerisime hinna kasvu võrreldes möödunud aastaga, aga müüme seda siiski arvatavast odavamalt. Iga riigi inimesed eelistavad kodumaiseid marju,“ sõnab Pärnaste. Soomes korjavad marju peamiselt asiaadid ja toovad neid ka üksjagu turule.