Puhkusel töötamine: plussid ja miinused

Maailmas on palju inimesi, kes teevad iga päev kõvasti tööd. Mõnikord teevad nad ka lisatööd, sest ihkavad hästi tehtud tööst saadavat rahuldustunnet. Nädala jagu puhkuse võtmine lõõgastumiseks, olgu see kasulik või mitte, võib olla väljakutse, kui isiklikud eesmärgid jäävad täitmata.

Mis juhtub, kui tahad puhkust võtta, kuid lähenemas on olulise ülesande või projekti tähtajad? Kui proovid need kõik enne oma reisi kalendrisse lisada, on see äärmiselt stressirohke ja võib sinu töö kvaliteeti kahjustada. Teisalt võib aga tähtaegade edasilükkamine kuni reisilt koju jõudmiseni kogu puhkuse hirmu ja ärevusega täita.

Oletame, et sul on käsil lihtne projekt, mille pead nädala lõpuks valmis saama. Võttes selle ülesande kaasa, saad töökohustuse täita, ilma et peaksid kontorisse ilmuma. Lisaks oskad projekti elluviimisel paremini ettevõttest eemal veedetud aega hinnata.

Sel põhjusel arutavad ka paljud töötavad vanemad, kas nad peaksid puhkusele pisut tööd kaasa võtma või mitte. Mõne jaoks võib ilmselge vastus olla „ei“, sest see rikub kogu puhkuse mõtte. Siiski on töö reisile kaasa võtmisel mõningaid eeliseid, kui oma kaarte õigesti mängida. CV.ee meeskond lahkab eelseisva reisi jaoks otsuse plusse ja miinuseid.

Kui olete üks neist inimestest, kes tunneb end ilma tööta pisut nördinuna, võib töö puhkusele kaasa võtmine pakkuda soovitud leevendust. Ükskõik, kas see on vajalik ülesanne või midagi muud, ei pea sa end pärast süüdi tundma. Samuti ei pea sa muretsema tööst mahajäämise pärast. See kontseptsioon kehtib ka kõigi kohta, kes püüavad sel suvel saavutada kõrgeid tööalaseid eesmärke. Mõne ülesande täitmine puhkusel olles aitab tagada, et püsid teel enda seatud eesmärkide (nt edutamine või palgatõusu saamine) saavutamiseks.

Miks ei peaks oma tööd kaasa võtma?

Kuigi produktiivsus on alati kiidetud, peab puhkus sageli olema just päris puhkus. Reisida tasub selleks, et avastada maailma, kogeda uusi asju ning puhata igapäevasest stressist ja kohustustest. Töö kaasavõtmine võib aga lõppeda vastupidise tulemusega.

Kaotad aega lähedastega

Kui oled perepuhkusel, peaks sinu kõrgeimaks prioriteediks olema kvaliteetaja veetmine oma lähedastega. Miski ei tohiks seda takistada, eriti töö. Mis mõte on perega reisile minna, kui sa ei kavatse koos nendega reisil osaleda?

Kui plaanid reisile siiski pisut tööd kaasa võtta, kasuta kindlasti mõnda planeerijat ja veendu, et see ei segaks sinu aega lähedastega. Broneeri endale töö tegemiseks spetsiifiline ajavahemik, nt varahommikul või hilisõhtul, kui puhkuse tegevused pole planeeritud ja ülejäänud seltskond on juba voodis. Nii ei jää sa seltskondlikust meelelahutusest ilma. Tõhus ajaplaneerimine on hea meetod, kuidas saad mõlemast maailmast parima.

Stressitase tõuseb

Puhkus on mõeldud lõõgastumiseks. See on võimalus unustada töö ja nautida murevaba elu. Miks siis kaasata puhkusele tööd, kui see võib reisi kergesti kihva keerata?

Muidugi võib sinu stressi allikaks olla töö kaasamata jätmine. Stress võib sind ära süüa, eriti kui oled just alustanud oma äri või oled tõeline ettevõtja. Kuniks ettevõttes pole peale sinu ühtegi töötajat, võib juhtuda, et ainult sina oskad oma äri sujuvalt edasi viia.