Sirje Potisepp: juurde tuleb tarbijaid, kel on poes kaasas ostunimekiri ja kes jälgivad sooduspakkumisi

Kodumaist toodet eelistab ligi 80% Eesti elanikest ning see suurusjärk on püsinud sarnane rohkem kui kümne aasta vältel. Enamasti on inimesel toidukaupade ostuplaanid tehtud juba enne poodiminekut, kuid see, mis marki juustu või liha osta, selgub enamasti poes. Valik tehakse nii maitse-eelistusi kui ka sooduspakkumisi arvestades.