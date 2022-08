Rootsi laual on väärikas ajalugu

Rootsi laua ehk valmis serveeritud laua ajalugu algab juba XVI sajandist, millest on ülestähendusi, et Rootsi aadlikud tellisid napsilaua kõrvale suupistevaliku. Just sel perioodil sai väga populaarseks Rootsis toodetud naps, mille nimi on brännvin. Seda serveeriti eraldi laual ja just sellest arenes välja napsikõrvane suupistevalik, millest sajandite jooksul sai külmade ja soojade roogadega rikkalikult kaetud laud.