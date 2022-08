Schengeni viisade lõpp on mõjus sõnum idanaabri eliidile

Otsust, nagu öeldud, veel pole. Et antud samm oleks mõjus, peab see sündima Euroopa Liidu tasandil. Asja ajavad aktiivselt Balti riigid, ka Soome on selgelt samasse suunda minemas. Peaminister Sanna Marini sõnad Yle intervjuus (8.08): „Jah, seda peaks piirama. Ei ole õige, et sel ajal, kui Venemaa peab Euroopas agressioonisõda, saavad Vene turistid vabalt ringi liikuda.“ Eesti peaministri sarnase mõttega tviit (9.08): „Lõpetage venelastele turistiviisade väljastamine. Euroopa külastamine on privileeg, mitte inimõigus. /.../ Nüüd on aeg Venemaa turism lõpetada.“ (tõlge inglise keelest) on saanud kümneid tuhandeid reaktsioone ning mitu tuhat vastust.