FOTOD | Läti väikelinnas avati Baltimaade esimene rahvusvahelise poeketi Spar kauplus

Salduse kaupluse avamisel rääkisid Spari esindajad, et plaan oli uksed lahti teha juuli lõpus, ent Ukraina sõjaga seonduvad tarneraskused lükkasid seda pisut edasi. Spar plaanib sel aastal Lätis avada veel kolm müügikohta, järgmine neist Liepājas. Esimene viisaastak toob plaanide kohaselt Lätti vähemalt 200 kauplust, eelkõige väljaspool pealinna.

Spari frantsiisipõhine tegevus tähendab, et poepidajad saavad kasutada Spari tehnoloogiaid, oskusteavet, inventari ja ligipääsu koostööpartnerite toodangule. Eeldatakse, et kaubamärgi Spar all hakkavad Lätis tööle ka mõned väikepoed, mis kannavad hetkel teisi nimesid.