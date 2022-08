Noor naine investeeris Miljonimängust võidetud raha mesilastesse, viimased tõid kaasa armastuse

Vainu talu pere Priit Nõgisto ja Jane Pulveri viisid kokku mesilased . Õnnelikku paari iseloomustab ettevõtlikkus ja see, et midagi ei hakata tegema tasapisi. Tundmatus kohas tuleb vette hüpata ikkagi pea ees, kui juba seda võimalust üldse kaaluma hakatakse.

Priit Nõgisto kolis linnast maale täpselt nii: „Nägin maatüki ja maja müügikuulutust ning ostsin selle ära. See oli täiesti juhuslik, ei hakanud ma siin midagi valima. Samas ei ole kordagi mõelnud, et ma kahetsen midagi. Vastupidi, mul on veelgi suuremad plaanid,“ tõdeb Nõgisto. Ta ütleb, et oli elu aeg Tallinnas olnud ja kõvasti tööd tehtud, oli aeg teha kannapööre.