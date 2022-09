Thuni külvikalender: september

Kui kuu esimene pool on veel suhteliselt soe, siis teine pool juba sügiseselt jahe-niiske. Merkuur ja alates 16. septembrist Päike on Neitsi maaelemendis, nendega liitub 24. septembril ka Veenus. Marss on jätkuvalt Sõnni ja Saturn Kaljukitse maaelemendis. Seega on kuu teises pooles tugev maaelemendi ülekaal, valguselement puudub täielikult. Oma osa lisavad ka planeetide kolm maa-vee-elemendi opositsiooni ning 28. augusti maatrigoon.