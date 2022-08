Arbuus on söödav üleni

Arbuus võib kasvada kuni 20kiloseks ja sobib söömiseks just neile, kel on magusaisu, kuid tahavad sealjuures saledaks jääda, sest oma 90–95% veesisaldusega on arbuus üpris kalorivaene. Kuigi arbuus on magus, sisaldab ta suhkrut ainult 6 grammi. Näiteks banaanides suhkrut on 100 grammi peale 17 grammi.