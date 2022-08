Ukuaru elu koos liimeistri ja kahemehesaega

Pulmad ja matused, kahemehesaag ja kahe aisaga vanker, allikas ja mesi, pill ja lapsed... See on Peep Maasiku lavastatud Ukuaru elu. Ja teises vaatuses lisandub metsaargielule veel sõjapaine. Näidendis ja lavastuses on puudutavalt esile toodud kõik need märgid, mis elule mõõtmed ja mõtte annavad.