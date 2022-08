Lambavillast väetis toidab taimi ja tõrjub tigusid

Sander Veskimeister Põlvamaalt viis ellu nutika äriidee, hakates lambavilllast väetisegraanuleid tootma. Esimesed katsetused on andnud tubli tulemuse – väetatud köögi- ja aedviljad kosuvad jõudsalt, lilled amplites on lopsakad, teod taimi närima ei kipu ja vesirotid on ka villagraanulitega tõrjutud.