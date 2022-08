Tänavu on mõõdetud väga kõrged kuumanäitajad mitmes riigis

See oli tosin aastat tagasi, kui 7. augusti kuumapahvak oleks äärepealt toonud meile uue õhutemperatuuri tipptulemuse (puudu jäi vaid 0,3 °C). Õhtul sain sõnumi ka Virumaalt: „Mõõtsin äsja Eesti uueks rekordiks 38,3 kraadi! Kraadiklaas on mul väga täpne, eestiaegne!“

Nagu palaval 2010. aastal, nii mõõdeti ka tänavu mitmes riigis väga kõrged kuumanäitajad, ainult et enamik neist ei läinud ajalukku. Spordirekorditega on sama lugu kui kliima- või ilmarekorditega – neid kontrollitakse väga hoolsalt ning suurem osa praagitakse välja. Näiteks 2007. aastal teatati Indiast, et maailma kõige märjemas nurgas Cherrapunjis püstitati uueks ööpäevase vihmasaju rekordiks 1840 mm. Alles pärast rahvusvahelise komisjoni uurimist selgus, et eksiti komakohaga! Sadas 184 mm, see on natuke enam kui Eesti rekord (148 mm). Seega jäi endiselt rekordiks 1966. aastal Réunioni saarel sadanud 1825 mm.