Aeddaaliatel on pikk ja väärikas ajalugu ja sordiaretuses on sajandite jooksul tehtud ära tohutu töö. Nüüdseks on daaliaid juba üle 20 000 sordi. Paljudes maades on daaliakasvatajad ühinenud seltsidesse ja ühingutesse, mille kaudu levitatakse infot ja hangitakse uusi sorte.