Kui kodus on soliidses eas loom, pea meeles järgmisi näpunäiteid.

Loomapojad on küll armsad ning lust on vaadata neid kasvamas, ent kunagi ei või teada, milliseks kujuneb tema iseloom. Eakas loom on oma krutskid juba ära teinud ning käitub uues kodus väärikalt. Ükskõik kas vanem loom liitus perega alles hiljuti või on pisikesest peale pere truu seltsiline olnud, saab omanik nii mõndagi ära teha, et väike vanur end kodus võimalikult hästi tunneks.