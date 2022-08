Tänasest ei lasta Eestisse enam siin väljastatud viisaga Vene turiste. Otsus puudutab ligi 55 000 venemaalast

Tõsiasi, et venemaalaste külastused Eestisse on soiku jäänud, pole seni olnud niivõrd Eesti viisakeelu teene, kuivõrd Venemaa koroonapoliitika tagajärg. Kohe, kui see juuli keskel leevenes, asusid venelased Eestit külastama koroonajärgse ajastu suurima hooga. Tänasest proovib Eesti uut meedet.