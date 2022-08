Hommikumaa Tähe Ordu sillutas Eestis teed erakordse õpetaja tulekuks

Läänemaailmas kogusid sel perioodil populaarsust esoteerilised ja müstilised õpetused. See oli omamoodi vastukultuur, kus inimest kujutati võimsa potentsiaaliga igavese olendina, kel on kosmilises arengudraamas oma ainulaadne rolli täita; kus ülemeeleline maailm on asustatud vaimolenditega, kes teevad inimesega koostööd ning on valmis temaga kontakti astuma.