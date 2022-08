Tuleohtlike saunade välimääraja: kelle saunad põlevad?

Keskealised ja vanemad tööinimesed, kes kasutavad sauna nii saunatamiseks kui ka koosviibimiseks. Saun on vanem ning näitab väsimuse märke (isolatsioon ei ole enam piisavalt kuumuskindel).

Vanemad isikud, kes kasutavad sauna vaid pesemiseks. Saun on ise ehitatud ohutusnõudeid järgimata. Kui korstnapühkija ka kutsutakse, siis tema tähelepanekutest ei hoolita.

Nooremapoolsed leilisõbrad, kelle jaoks on saun sotsiaalne koht – nad kütavad sauna kauem (rohkem saunalisi) ja kuumaks.

Saunaahju väljavahetajad, eriti juhtudel, kui viiakse läbi suuremaid muudatusi (nt vahetatakse tavaline keris sellise vastu, mille ühenduslõõr või korsten on ümbritsetud kividega, või paigaldatakse ahi osaliselt seina sisse, et saaks teisest ruumist kütta. Sel juhul ei veenduta ka tihtipeale, kas kerise peale on keegi varasemast midagi kuivama jätnud, mis võib süttida.