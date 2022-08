On kuidagi nii läinud, et pärast kirjanik Mats Traadi surma mõtlen tihti XX sajandi lõppemisest. Kuidagi nii, et XX sajand lõppes XXI sajandi 22. aastal... Punamonumentide kõrvaldamine avalikust ruumist on eelmise sajandi lõpu üks kuuldavamaid märke ... nojah, teemasid.