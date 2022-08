Naeris | Ära usu kanaajudega tüüpi, kes ütleb, et kõik on kukepea!

Mu lambasihver tõi peale miskit naistepidu kõrtsist kaasa ühe kollase ajakirja, vuatas mind krissis silmadega ja hakkas targutama, et tema saab nüüd teada, kas ma teda petan ja tema hakkab kohe küsimusi küsima. Ma vuatasin küll, et ta on end nii ära sättinud, et läheb veel minu vana rumala kombe kohaselt kaevule istuma, nii et ma mõtlesin, et kuulan parem tema hullud tükid ära. Seda enam, et kui korra on naistele need vabadused kätte antud, siis tuleb need ka ära kannatada, pealegi pole praegu vahet, kas inime on läinud peast soojaks joogist või siis õuepalavusest. Endal kah huvitav teada, kas ma siis petan teda.

Naine võttis siis suure sõõmu õhku suhu ja põrutas mulle esimese küsimuse: „Toas on kolm voodit, ühes on tumedapäine naine, teises on valgepäine ja kolmandas on punapea – millise sa neist võtad?“

Ma kohe küsisin vastu. „Aga kus sina oled?“ Naine jäi korra mõttesse ja siis ütles, et tema on samal ajal põllumaal ja võtab kartulit. Aga siis tegi asjaliku näo ette ja nõudis, et öelgu ma nüüd vastus välja!

Ma siis ütlesin, et kui sa nii peale käid, siis lähen kellaseieri suunas, algul võtan tumedapäise, siis valgepäise ja lõpuks punapea…“

Eit pistis kisendama, et „ahhaa, nüüd sa vana patuorikas jäidki vahele!“, aga ma ütlesin talle, et pidagu hoogu ja kuulaku lõpuni: „Vot võtan need kolm naist, viin koridori ja ütlen, et kadugu nad toast kohe minema, sellised paljad pahad tädid ‒ mu naine on kartulit võtmas ja talle ei meeldi sellised asjad!“