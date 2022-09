Miks ja kellele on vajalikud seedeensüümid ja probiootikumid?

Kõik me teame, et tervislik ja tasakaalustatud toitumine on hea tervise alus. Suvel on aga rutiinivaba graafiku tõttu keeruline tervisliku toitumise reegleid järgida ehk korrapäraselt ja väikeste portsude kaupa süüa. Samas armastatakse sagedasti süüa grillvorstikesi, liha ja juua õlut, mis maitsevad küll hästi, kuid ei mõju just seedimist soodustavalt. Seetõttu otsitakse sageli apteegist lahendust, kuidas raskustunnet, iiveldust, kõhupuhitust ja seedehäireid leevendada.