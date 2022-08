Oksjonil on rohkem kui 500 hektarit metsakinnistuid

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil 54 metsakinnistut ja üks mitmetest kinnistutest koosnev kinnistute pakett. Kokku on oksjonil 515 hektarit maad, 3 744 400 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 01. septembril kell 14.00.