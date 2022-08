KATKEND RAAMATUST | Auto ostuks oli vaja luba ning Moskvitš maksis tavalise töötaja kolme-nelja aasta palga

Must viilkatusega maja Kose-Uuemõisas, kus me üle kümne aasta elasime, oli pooleldi ühiselamu, sest esimesel korrusel olid mõned toad jäetud EPT traktoristide kasutada. Maja kõrval paiknes pikk puukuur ja selle taga peenramaa, kus mu ema kasvatas juurvilju, tilli ja lilli. Seal olid ka mõned punasesõstra- ja tikripõõsad. Kartulimaad võeti vist juurde kuskilt mujaltki. Maja päikselisel küljel oli laste liivakast, kus minagi oma esimestel Uuemõisa-aastatel kobaka puust veoautoga mängisin. Suureks saades kuulsin emalt, et liivakastis mängides olevat ma olnud väga ettevaatlik ja püüdnud igati rõivaste määrimisest hoiduda – ei olevat seetõttu mitte kunagi istunud liivale või kasti liivasele servale, vaid teinud oma mängutoimetusi alati kükitades.