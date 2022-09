Jõukas mees ostis maale metsa sisse maja. Et sellele juurde pääseda, oli oluliseks ostukriteeriumiks korralik tee. Mõne aja pärast selgus, et tegu on kruusateega ja see ju tolmab! Nii on mees pannud tegelikult vallale kuuluva tee äärde eratee sildi ning samas ilutseb ka 30 kilomeetrit tunnis sõita käskiv piirkiirus. Kuidas eratee omanik valla teele kiiruspiirangu sai, on kohalikele siiani mõistatus.