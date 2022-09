Naeris | Söö tervislikult ja joo ainult tervisenapsu!

Igapäevase toidutegemise rutiinis kipume jätma märkamata mitmeid kokkuhoiuvõimalusi. Hea kokkuhoiunipp on kanamunade keetmine. Paljud inimesed hoiavad mune külmkapis, aga see pole tegelikult vajalik, sest ka poodides on munad üldjuhul müügisaalides. Munade külmikus hoidmisel on ka see halb pool, et kui te võtate need otse külmast ja panete keema, siis munakoor läheb katki ja sisu valgub välja. Nüüd kui te olete selle kavalusega kursis ja munad jäävad keetmisel terveks, ei tasu munakeeduvett niisama kraanikaussi ära kallata, nagu enamik inimesi teeb. Kallake keenud vesi kruusi ja asetage vette teepakike. Juhul kui vett jäi järele rohkem, saate ka rohkem teed teha, vajadusel võite kuuma vett säilitada termoses. Sedasi hoiate kokku nii vett kui ka elektrit ja ühtlasi saate valmistada endale head maitsvat ja tervislikku teed.