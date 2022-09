Rein Taagepera: olen topeltmoraaliga inimene

Ta räägib, et kui sel kevadel Tartusse tuli, oli natuke rohkem aega ja jätkas oma mälestuste jäädvustamist 1992. aastaga. „Nüüd ma lähen tagasi Californiasse ja seepärast pean elu eest tegema siinsetest kaustadest märkmeid, et seal mälestusi edasi kirjutama hakata. Me alustasime abikaasa Marega seda pendeldamist 30 aasta eest. See pole turismisõit. Meie kodumaa on siin ja kodu seal. Ainus linn, mida ma kodulinnaks pean, on Tartu, aga rohkem träni on kogutud Californias. Kolm last ja seitse lapselast on ka USAs.“