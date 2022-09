Okean Elzy solist Svjatoslav Vakartšuk: võidelda saab mitut moodi. Mina laulan

Kui Okean Elzy solist Svjatoslav Vakartšuk Saku Suurhallis lavale tuleb, on neil varuks üllatus. Tavaliselt on kombeks kaasata mõni kohalik kuulsus. Vahel lauldakse kohalik tuntud laul. „Ma ei saa kõike rääkida. See pole ainult lõbu, kuigi on seda ka, vaid austusavaldus riigi ja rahva vastu. Ning eestlased on olnud suureks abiks.”

FOTO: Erakogu | Ekspress Meedia