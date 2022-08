Mida teha, kui notar jagas mulle pärandist liiga vähe vara?

Maalehe lugeja: Mul on abikaasaga kooselu jooksul soetatud maja ja kolm täiskasvanud last. Abikaasa suri, nüüd on notaril koostatud pärimistunnistus, kus on näidatud 1/4 kõigi nelja pärija jaoks. Paraku aga puudub pärimistunnistuses märge selle kohta, et minule kui lesele kuulub kõigepealt pool majast ja alles siis saame mina ja kolm last ülejäänud poolest igaüks 1/4. Mida nüüd teha? Kuidas pärimistunnistust vaidlustada?